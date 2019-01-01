Fenerbahçe: Tüm VAR kayıtları açıklansın

Sarı lacivertli ekip Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını gördü ve artırdı: "Tüm kayıtlar açıklansın."

, Süper Lig'de bu sezon oynanan tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor.

Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları derbi maçın ardından Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı "Derbi maçın VAR kayıtları açıklansın" çağrısına destek çıkan Fenerbahçe, bu öneriyi bir adım ileri götürdü.

Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü’nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.

Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta “Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı” çağrısı yapmaktadır.

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Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü’nün bugün Futbol Federasyonu’na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz."

Fenerbahçe'nin vurguladığı maçlar

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda incelemenin özellikle talep edildiği maçlar şu şekilde sıralandı:

"Lehimize penaltı beklentisi olan ve diğer maçlarda benzer pozisyonlara penaltı çalınan el ile oynama aksiyonunun yer aldığı maçı; kalemizde 2 golle sonuçlanan, 2 kural hatası tartışmalarının olduğu Aytemiz maçı; lehimize verilmeyen bir penaltı pozisyonunun olduğu maçı; lehimize verilmeyen 3 penaltı pozisyonunun ve rakibimizin golü öncesi oyuncumuz Vedat Muriqi’ye faul tartışmasının olduğu İstikbal Mobilya maçı; kullandığımız penaltıda rakip kalecinin çizgi ihlali yaptığı ancak penaltı tekrar kararı verilmeyen BTC Türk maçı; bir hafta sonrasında rakibimizin kullandığı, kalecimizin kurtardığı ve ardından gol bulduğumuz penaltının tekrar edilip golümüzün iptal edildiği ve attığımız nizami golün tam 4 dakika 17 saniye boyunca VAR incelemesine tabi tutulduğu maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyor, talep ediyoruz!"