Fenerbahçe, Troy Deeney ile ilgileniyor
Yorum()
Getty Images
Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından golcü transferine odaklanan Fenerbahçe'nin listesinde İngiltere Championship ekibi Watford'ın kaptanı Troy Deeney'in de yer aldığı iddia edildi.
The Athletic, Watford'da haftalık 100 bin sterlin kazanan bu futbolcuya Sarı Lacivertlier'in teklif götürdüğünü öne sürdü.
Haberde Watford'a ise henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı belirtildi.
Geçirdiği diz sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki forvet, 26 Eylül'deki Luton maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta 10 gol atan Deeney, takımının ligden düşmesine engel olamamıştı.