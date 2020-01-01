Fenerbahçe, Troy Deeney ile ilgileniyor

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertliler, Watford forması giyen Troy Deeney'i de gündemine aldı.

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından golcü transferine odaklanan 'nin listesinde İngiltere Championship ekibi 'ın kaptanı Troy Deeney'in de yer aldığı iddia edildi.

The Athletic, Watford'da haftalık 100 bin sterlin kazanan bu futbolcuya Sarı Lacivertlier'in teklif götürdüğünü öne sürdü.

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Haberde Watford'a ise henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı belirtildi.

Daha fazla takım

Geçirdiği diz sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki forvet, 26 Eylül'deki Luton maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta 10 gol atan Deeney, takımının ligden düşmesine engel olamamıştı.