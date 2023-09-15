Fenerbahçe, transferin son gününde 4 yıldız için harekete geçti!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken son gün 4 yıldızdan birisi için harekete geçildi. İşte 4 futbolcuya dair tüm bilgiler...

Transferin son günü harekete geçen Fenerbahçe, 6 numara transferi için son saate kadar uğraş verecek gibi görünüyor.

Sarı-Lacivertli ekibin, Crespo'nun takımda kalmasıyla 6 numara transferini rafa kaldırdığı söyleniyordu, ancak son gün bir fırsat transferi için tüm şartlar zorlanacak.

İşte 4 futbolcuya dair tüm ayrıntılar:

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Al-Musrati'ye Braga engeli

FIFA’nın, Horta transferindeki gelebilir Portekiz ekibinin Malaga’ya 11 milyon 725 bin Euro ödemesini hükmetmesi Fenerbahçe için bir avantaj olmuştu. Braga ile yapılan pazarlıklarda belli bir noktaya da gelindi. Bunun üzerine sportif direktör Mario Branco, görüşmelere son noktayı koymak için bu ülkeye gitti. Ancak Braga’nın bonservisin büyük bölümünü peşin isteme konusundaki inadı nedeniyle bir türlü anlaşma zemini oluşmadı. Sarı-Lacivertliler’in önünde artık fazla vakti kalmadı. Ancak yönetim, kulübün ekonomik dengelerini sarsacağı için peşin ödeme yapmayı düşünmüyor. Eğer Braga inadından vazgeçmezse, Al-Musrati defteri kapanacak.

Ndidi için bir hamle daha!

Nijeryalı yıldız için daha önce de girişimlerde bulunulmuştu. Leicester City’nin Championship’e düşmesiyle birlikte birçok önemli isim takımdan ayrılsa da Wilfried Ndidi bu oyunculardan biri olmadı. Bir an önce Premier Lig’e dönmeyi hedefleyen İngiliz ekibi, orta sahanın dinamosunu şimdilik takımda tutmayı başardı. Fenerbahçe’nin her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncu için son bir girişimde bulunduğu öğrenildi. Ndidi’nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için, yıldız futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde Leicester City’yi ikna etme şansı olabilir.

Premier Lig'den maliyeti uygun yıldız

Football Insider internet sitesi, Sarı-Lacivertliler’in Belçikalı yıldız için harekete geçtiğini özel haber olarak duyurmuştu. Hem stoper hem de orta saha olarak görev yapabilen Dendoncker, savunma yönü çok güçlü olan bir futbolcu. 28 yaşındaki oyuncu, adaylar arasında maliyeti en uygun isim olarak da ön plana çıkıyor. Aston Villa, kadroda düşünmediği Dendoncker’i hem bonservisiyle hem de kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Özellikle kiralama seçeneği, Fenerbahçe açısından son derece cazip. Üstelik Belçikalı yıldızın maaşının bir bölümünün Aston Villa tarafından karşılanması da olası.

Gomes haber bekliyor

Adı, Sarı-Lacivertliler ile anılan futbolcular içerisinde transferi en kolay görünen isim Andre Gomes. Portekizli futbolcu, Everton’da oynayamayacağı için bir an önce ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe dışında bir seçeneği yok gibi. İngiliz ekibi de kadroda düşünmediği tecrübeli orta saha oyuncusu ile yolları ayırmanın peşinde. Bu nedenle Everton da her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Gomes, son yıllardaki en istikrarlı dönemini geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Lille’de 27 maçta 1719 dakika süre alarak geçirdi. Ancak sakatlık geçmişinin parlak olmaması, yönetimin transferde çekimser kalmasının en önemli nedeni.