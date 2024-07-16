Fenerbahçe transfere doymuyor! Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'dan sonra bir bomba daha

Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de imzalar bitmiyor.

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe; Cenk Tosun ve Oğuz Aydın gibi oyuncuların ardından bir diğer transferine de kavuşuyor.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Allan Saint-Maximin, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi ile tüm pürüzleri çözdü ve transfer konusunda hiçbir engel kalmadı.

İmzaya geliyor

Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi, anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanadın bugün 19.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek.

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Oğuz Aydın'ın sözleşme detayları...

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Oğuz Aydın, dün gece sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna 4 yıl için 3 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Corendon Alanyaspor'a ise 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Bu rakamın üç yıla yayılacağı öğrenildi. Oğuz Aydın geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig'de 35 müsabakada sahaya çıkan genç futbolcu, 13 gol atarken 8 de asist yapmayı başardı. En son sakatlığını ise 2021-22'de yaşadı ve sadece 1 maçta forma giyemedi.