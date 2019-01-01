Fenerbahçe transferde UEFA kararını bekliyor
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Fenerbahçe UEFA'dan gelecek kritik kararı bekliyor.
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Sarı lacivertli yönetim, cuma günü UEFA'dan gelecek karara göre transfer gündemindeki isimleri sonuca bağlayacak.
Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, transfer yasağı gelmesini beklemiyor ancak 'satmadan alamazsın' kuralının devam edeceği görüşünde.
Cuma günü belli olacak karardan sonra ilk iş olarak Eljif Elmas'ın satışı için karar verilecek ve gelecek oyunculara imza attırılacak.
Elmas için son olarak Tottenham kulübü talip oldu ve 19 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu transferin sonuçlanmasının ardından öncelik Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'a verilecek.