Fenerbahçe transferde gemileri yaktı: Sadio Mane'yle beraber bir dünya yıldızı daha!

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde dev transferler yapmayı hedeflerken görüşmeler sürüyor.

Sarı-Lacivertli ekipte transfer çalışmaları devam ederken Sadio Mane'nin ardından listeye bir yıldız daha girmişti.

İspanyol oyuncu, takımda as forvet olmayacağını düşünürken Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabilir.

Ne oldu?

Takımından ayrılık kararı alan ve Avrupa’ya dönmeye hazırlanan Mane için Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta resmi görüşmelere başlayacağı bildiriliyor.

Haberin devamı aşağıda

Resmi görüşmeler başlayacak

Sportif direktör Mario Branco’nun, 32 yaşındaki yıldızın menajer Bjorn Bezemer ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Al-Nassr’ın; De Bruyne, Salah, Bernardo Silva gibi yıldızlara gözünü diktiği için Mane’nin ayrılığına onay verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe, Senegalli oyuncu ile anlaşma sağlaması halinde Suudi yetkililerle görüşerek bu transferi bitirecek.

"Oynamadan kalamam"

Sarı-Lacivertliler’in forvet adayları arasında yer alan Alvaro Morata, dün yaptığı açıklamayla büyük ses getirdi. El Lerguero’ya konuşan yıldız golcü şu ifadeleri kullandı:

“Her gün basında Atletico Madrid’in 8 forvet transfer ettiğini görüyorum! Açık olacağım... Görünen o ki kulüp için öncelik değilim. Ekimde 32 yaşında olacağım. Atletico’da öncelikli biri olarak görülmeden ve oynamadan kalamam” ifadelerini kullandı.

EURO 2024 için İspanya Milli Takımı’nın kampında bulunan Morata’nın bu sözleri, Atletico Madrid taraftarları arasında öfke, kulüpte ise hayal kırıklığı yarattı. Yıldız futbolcunun bu transfer döneminde kulübünden ayrılma ihtimalinin artık son derece yüksek olduğunun altı çiziliyor.