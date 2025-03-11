Fenerbahçe transferde gemileri yaktı! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezonun transfer planlamasına başladı.

Galatasaray'la Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde olan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlamaya başladı. Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Filip Kostic olurken Juventus'un gözden çıkardığı bir diğer isim Dusan Vlahovic de transfer listesinin başında yer alıyor.

Ne söylendi?

İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Filip Kostic ve Dusan Vlahovic için 30 milyon euroyu bulan bir paket hazırladı. İtalyan ekibiyle orta yolun bulunması beklenirken iki futbolcu da gelecek sezon takımda düşünülmüyor ve Filip Kostic Sarı-Lacivertli ekipte kalmaya can atıyor.

Vlahovic'te umutlar fazla!

Ancak önceliği Premier Lig olan Vlahovic’in ikna edilmesi çok kolay olmayacak. Jose Mourinho daha önce bir görüşme yapsa da Sırp yıldızın yanıtı ‘hayır’ olmuştu. Ancak yönetim vazgeçmiş değil. Şu anda İngiltere’den golcü oyuncuya bir talip olmaması, umutları artırıyor.

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Kostic'in performansı

Filip Kostic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi. Sırp yıldız, 2 gol atarken 6 asistlik fayda sağladı.

Vlahovic'in performansı

Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasıyla 34 resmi maça çıkarken takımı adına 14 gol attı ve 2 asist yaptı.