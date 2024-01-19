Fenerbahçe transferde büyük oynuyor: Stoper İspanya'dan golcü İngiltere'den!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü iki yıldıza dikti ve çalışmalara başladı.

Sarı-Lacivertliler, ara transfer dönemi açılır açılmaz önce Leonardo Bonucci’yi, ardından Rade Krunic’i açıklayarak önemli transferlerini resmen duyurdu.

Yönetim, ‘acil’ olarak görülen takviyeleri gerçekleştirdi. Gözler şimdi diğer transferlere çevrildi. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta hem gelecek hem de takımdan ayrılacak isimler açısından önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Stoper için gözler İspanya'da!

Çağlar Söyüncü için yapılan girişimlerde taraflar her konuda anlaşma sağlamıştı. Kulüpler de artık son prosedürleri görüşüyor. Tek endişe, Stefan Savic’in satılması halinde teknik direktör Diego Simeone’nin son anda bu transfere engel olması. Bu nedenle yönetim işin bir an önce bitmesi için elinden geleni yapıyor.

Haberin devamı aşağıda

Golcü Premier Lig'den!

İsmail Kartal, hücum hattına yerli bir isim düşündüklerini söylemişti. Ancak Anhtony Martial cephesinde yaşanan son gelişmeler, Fenerbahçe’nin dikkatini yeniden Fransız golcüye çevirmesini sağladı. Daha önce Cristiano Ronaldo ve Jadon Sancho’yu kadro dışı bırakarak gündem olan Manchester United Menajeri Erik ten Hag, bu kez de Martial’e aynı tarifeyi uyguladı ve takımla çalışmalara katılmasını yasakladı.

Martial kararını değiştirdi

Bu gelişme, sezon sonuna kadar İngiliz devinde kalmak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun geri adım atmasına neden olacak gibi görünüyor. Martial’in önceliğinin ülkesi Fransa’ya dönmek olduğu kaydedildi. Yine de Sarı-Lacivertliler’in gelişmeleri yakın takip ettiği ifade ediliyor.