Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? Harcama limiti ne kadar?

TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe'nin harcama limitine yaptığı 16 milyon liralık ekleme, sarı lacivertli kulübün transfer yapmasını sağlayacak mı?

, kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette'e harcama limitleri sebebiyle Gineli stopere lisans çıkaramadı. Sarı lacivertliler aynı zamanda 'ın sol beki Ricardo Rodriguez ile anlaşmasına rağmen yine aynı sebepten dolayı imzayı attıramadı.

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

Fenerbahçe transfer yapabilecek mi?

Tahkim Kurulu'nun bu kararı %30'luk sapma payı ile birlikte Fenerbahçe'nin transfer harcama limitine 21 milyon liralık ekleme yapılmasını sağlıyor. Ancak sarı lacivertli ekibin hala açığı bulunuyor.

Victor Moses'ın gidişiyle birlikte 1.5 milyon euroluk maaştan kurtulan Fenerbahçe, ek olarak 1 milyon euro fesih bedelini de elde etti. Sarı lacivertli kulüp bu bedelleri açıktan düşürmeyi ve ara transfer dönemi bitmeden birkaç oyuncu daha gönderip kadrosuna yeni oyuncular katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada harcama limitinde en az 55 milyon liralık bir artış beklediklerini dile getirmişti.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıkladığı 16 milyon liralık harcama limiti artışı tek başına Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesine yetmiyor.

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Harcama limiti ne kadar?

Kararın açıklanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada limit aşımının 19 milyon lira olduğunu belirtti.

Açıklamada "Gerekçeleri ortaya çıktıktan sonra kamuoyuyla nesnel eleştirilerimizi paylaşacağımız bu karar sonucunda, en son Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708,- TL olarak bu belirlenen harcama limitimiz 16.000.000 TL’lik artışla 273.453.708,- TL’ye yükselmişse de bu rakam Kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635- TL’den çok uzaktır. Ulaşılan nihai rakam olan 273.453.708,-TL’ye, müsaade edilen limit aşımı olan %30’luk payın ilavesi sonucunda Kulübümüzün TFF tarafından hesaplanan harcama limiti yaklaşık 355 Milyon TL’ye ulaşırken, yine TFF tarafından hesaplanan mevcut harcaması 374 Milyon TL’dir. Dolayısıyla kabul etmediğimiz bu hesaplamalar ışığında Kulübümüzün 19 Milyonluk bir limit aşımı söz konusu olup, Kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır" ifadeleri yer aldı.