Fenerbahçe transfer operasyonuna başladı! Büyük belirsizlik ortadan kalkıyor

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlaması kapsamında çalışmalar devam ederken büyük belirsizlik ortadan kalıyor.

Sarı-Lacivertli ekiple sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic'in geleceği konusundaki belirsizlik niyahet son buluyor.

'Saygı duymanız gerekiyor'

Dusan Tadic, Süper Lig'de geçtiğimiz cuma günü Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçında ardından transfer konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Tadic, 'Hiçbir kulüple kontrat imzalamış değilim. Ajax benim için önemli bir kulüp Fenerbahçe gibi ama herhangi bir imza atmış değilim Ajax'a. Gelecekte olan şeyleri zaman içerisinde göreceğiz. Her şeyden önce bulunduğunuz kulübe saygı duymanız gerekiyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Ne söylendi?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sırp futbolcu Dusan Tadic'in transfer konusundaki önceliği Fenerbahçe'ye verdiği aktarıldı. Başkan Ali Koç'un, profesyonelliğine ve karakterine hayran kaldığı Tadic'e 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edip sonrasında da kulüpte görev vermek istediğinin altı çizildi.