Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Sarı lacivertlilerin Esteghlal’den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sadece 300 bin euro alacağı öğrenildi.

Henüz transfer resmi olarak açıklanmasa da gelecek sezon 'de forma giymesine kesin gözüyle bakılan Allahyar Sayyadmanesh'in maliyeti belli oldu.

Hürriyet Gazetesinden Fatih Sabovic'in haberine göre; 17 yaşındaki İranlı futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Geleceğin yıldız adayı için 850 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Sayyadmanesh ise yıllık 300 bin Euro alacak.

1.82’lik forvet, sezon başlamadan 18 yaşını dolduracağı için sarı lacivertli formayı giymesinde bir sıkıntı olmayacak. Eljif Elmas, forma giymek için yarım sezon beklemek zorunda kalmıştı. Esteghlal’den alınan Allahyar Sayyadmanesh, İngilizler’in saygın gazetesi Guardian tarafından, ‘Gelecek vaat eden 60 futbolcu listesi’ne de dahil edilmişti.