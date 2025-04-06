Fenerbahçe-Trabzonspor maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Galatasaray'a 2-1 yenilerek kupadan elenen sarı-lacivertli takım, bu akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro Malheiro, Savic, Okay, Mustafa, Lundstram, Mendy, Ozan Tufan, Zubkov, Visca, Banza.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Gelecek maç
Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Fenerbahçe-Trabzonspor
6 Nisan Pazar
19.00
beIN SPORTS