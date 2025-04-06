Jose Mourinho & Fatih TekkeGetty/GOAL
Can Özer

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı canlı izle

Fenerbahçe - TrabzonsporFenerbahçeTrabzonsporSüper Lig

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Galatasaray'a 2-1 yenilerek kupadan elenen sarı-lacivertli takım, bu akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro Malheiro, Savic, Okay, Mustafa, Lundstram, Mendy, Ozan Tufan, Zubkov, Visca, Banza.

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Gelecek maç

Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

Fenerbahçe-Trabzonspor

6 Nisan Pazar

19.00

beIN SPORTS

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

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