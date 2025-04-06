Fenerbahçe-Trabzonspor maçı canlı izle

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Galatasaray'a 2-1 yenilerek kupadan elenen sarı-lacivertli takım, bu akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko. Trabzonspor: Uğurcan, Pedro Malheiro, Savic, Okay, Mustafa, Lundstram, Mendy, Ozan Tufan, Zubkov, Visca, Banza. Haberin devamı aşağıda Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Gelecek maç Süper Lig FB TRS Maç önizlemesi Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Trabzonspor 6 Nisan Pazar 19.00 beIN SPORTS FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE