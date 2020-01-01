Fenerbahçe’ye Trabzonspor çalımı

Bir türlü istediği tempoyu bulamayan Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı hücum hattına takviye istedi

Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı geçtiğimiz sezonun ardından yeni dönemde bir türlü istediği tempoyu yakalayamayan kadrosunu güçlendirme arayışında. Teknik ekip ve yönetimin hücum hattına takviye yapılması üzerinde mutabakata vardığı bildiriliyor.

Milliyet spor servisinin haberine göre Trabzonspor, Norveç ekiplerinden Bodo Glimt’te forma giyen ve sözleşmesi 2020 sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Philip Zinckernagel’e teklif götürmeye hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde ’nin de talip olduğu ancak kadrosuna katamadığı Danimarkalı hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonu 30 maçta 22 gol ve 24 asistlik etkileyici bir performansla tamamlamıştı.

Oyuncuya götürülen teklifte iyi bir performans sergilemesi durumunda üst seviye Avrupa kulüplerinden daha sonra gelebilecek tekliflere de şans verileceği vurgulanırken, Alex Sörloth’un geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da yaptığı büyük sıçrama bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor.

Daha fazla takım

1994 doğumlu genç Danimarkalı 2019-20 sezonunda Bodo Glimt’in şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Zinckernagel Norveç ekibine 2018’de 200 bin euro bedelle transfer olmuştu.