Fenerbahçe, Totti söylentileri hakkında resmi açıklama yaptı

Türk ekibi Fenerbahçe, Roma efsanesi Francesco Totti'nin kulübün sportif yönetimine katılmasının yaklaştığına dair ortaya atılan haberlerin gerçeğini açıklayan resmi bir bildiri yayımladı. Bu açıklama, Totti'nin önümüzdeki dönemde takımın sportif projesinde kilit bir rol üstlenebileceğine dair çıkan raporların ardından geldi.

Türk gazetesi "Sözcü", bugün pazartesi günü "Fenerbahçe'nin Futbol Ruhu" başlığı altında bir haber yayımlamış ve bu haberde Totti'nin kulübün sportif yönetimine atanabileceğinden, mevcut dönemde zorluklar yaşayan takımın yeni projesinin beyni olacağından söz etmişti.

Bu haberler Türk medyasında geniş yankı uyandırdı; özellikle de Totti'nin, profesyonel kariyerinin tamamını Roma forması altında geçirdikten sonra sahalardan uzaklaşan ve İtalyan futbolunun en önde gelen efsanelerinden biri olarak kabul edilen bir isim olması nedeniyle. Şimdi ise adının beklenmedik bir şekilde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde idari bir görev üstlenmek için gündeme gelmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe ise resmi açıklamasında şunları söyledi: "Sözcü gazetesinin bugün (9 Kasım 2026) (Fenerbahçe'nin Futbol Ruhu) başlığıyla yayımladığı ve daha sonra diğer medya kuruluşları tarafından aktarılan, Francesco Totti'nin kulübün sportif yönetimine katıldığını iddia eden bilgiler asılsızdır."

Türk kulübü şunları da ekledi: "İlgili medya kuruluşlarını gazetecilik ilkelerine saygı göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." Kulübe ilişkin doğrulanmamış bilgilerin yayılmasını kınayan Fenerbahçe, böylece eski Roma efsanesinin kulüp içinde idari bir görev üstlenebileceğine dair spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu.