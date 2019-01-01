Fenerbahçe, TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı

Sarı lacivertli kulüp, Alanyaspor maçında yaşanan pozisyonlarla ilgili başvuruda bulundu.

, 16 Eylül Pazartesi günü 3-1 sonuçlanan maçında yaşanan iki pozisyon için kural hatası olabileceğine dair ifadeler kullanmıştı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ilgili pozisyonlarda kural hatası olduğuna dair Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulduğu duyuruldu.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştur.



Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir"

Sarı lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda iki pozisyonda itiraz edilen noktaları açıkladı.