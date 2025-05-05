Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dün akşam derbide Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bir hayli gerisinde kalan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi.

Bu sezon hiçbir derbiyi kazanamayan Portekizli teknik adamın koltuğu sallantıda. Ayrıca Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı.

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Fenerbahçe taraftarları kovulmasını istiyor

Kadıköy'deki derbide Ali Koç yönetimini istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarların önemli bir kısmı Portekizli teknik adamla yolların ayrılmasını istiyor.

Suudi Arabistan'dan astronomik teklif

Geçtiğimiz günlerde adı Portekiz Milli Takımı'yla anılan Jose Mourinho'ya şimdi de Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamı önümüzdeki sezon takımın başına getirmek isteyen Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe tazminattan kurtulabilir

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Portekizli hocanın, nasıl bir karar vereceği merak konusu. Mourinho'nun teklifi kabul etmesi halinde olası ayrılıkta Fenerbahçe tazminat yükünden kurtulmuş olacak.