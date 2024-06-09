Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz basınına verdiği demeçte çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz basınından RTP'ye röportaj verdi. Tecrübeli teknik adam, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etme sebebini açıklayan Mourinho, şunları söyledi:

"Teklifi kabul etmemi sağlayan şey, kazanmak için antrenman yapmayı, kazanmak için oynamayı özlememdi.

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'Fenerbahçe'nin de zorlukları olacaktır'

"AS Roma'da kazanmak için oynamadım. Ben oradayken takımın hep kazanmak için oynadığını söylediler ama bu doğru değil. Öyle ki ayrıldığım andan sezon sonuna kadar hiçbir şey değişmedi.

Avrupa kupalarında başardıklarımız biraz alışılmışın dışındaydı ama ülke içinde rekabet edecek durumda değildik. Avrupa seviyesinde Fenerbahçe'nin de zorlukları olacaktır.

'Kimse bana bütçe söylemedi'

Jose Mourinho'ya röportajda, Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin 62 milyon euro olup olmadığı soruldu. Portekizli teknik adam bu soru üzerine ise şunları söyledi:

"Transfer için 62 milyon mu? Kimse bana bunu söylemedi. Ortada bir bütçe yok.

"İç sahada iyi bir takımlar, lig için sonuna kadar savaştılar, son maça kadar Galatasaray'ın biraz gerisindeydiler. Üçüncüye önemli bir fark attılar, iç sahada iyi bir takımlar.

Ama açıkçası şampiyon olmak ve Avrupa'da ilginç bir şeyler yapmak istiyorsak, bir şeylere ihtiyacımız var."