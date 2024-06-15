Fenerbahçe'de sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'da Jose Mourinho olaya el attı.

Fenerbahçe'de kadroda kalacak ve gidecek oyuncular yavaş yavaş şekillenirken, Michy Batshuayi belirsizliği yaşanıyor. Belçikalı yıldızın sözleşmesi bu ayın sonunda bitiyor ve tecrübeli oyuncu, kontratının yenilenmemesi halinde serbest oyuncu statüsüne girecek. EURO 2024 kadrosuna alınmadı Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon zaman zaman kritik maçlarda gol atarak Fenerbahçe'ye önemli katkılarda bulunmuştu. Haberin devamı aşağıda Ancak yıldız futbolcu, Belçika Millî Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda yer almadı. Sürpriz gelişme Fenerbahçe'de son dakika Michy Batshuayi gelişmesi yaşandı. Sports Digitale'nin haberine göre Belçikalı yıldızın sözleşmesinde yer alan ve KAP'a açıklanan +1 yıl opsiyon 'İlk 11'de oynanacak maç sayısına' bağlıydı. Ancak yeterli maç sayısına ulaşılamadığı için opsiyon maddesi devreye girmedi. Michy Batshuayi'nin, Fenerbahçe'de kalmak istediği ve düzenini bozmak istemediği bildiriliyor. Mourinho ile görüştü, Jose kalmasını istiyor Öte yandan Fenerbahçe'nin, yeni sözleşme için Michy Batshuayi'nin maaşında indirim istediği belirtildi. Ancak bu talebin, oyuncu tarafından kabul edilmediği aktarıldı. Bununla birlikte son olarak Michy Batshuayi'nin, Jose Mourinho ile görüştüğü kaydedildi. Portekizli teknik direktörün, Batshuayi'nin takımda kalmasını istediği de gelen bilgiler arasında.