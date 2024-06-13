Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Lionel Messi itirafı dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerine dair soruları cevapladı.

TNT Sports'ta Rio Ferdinand'a konuşan Jose Mourinho'nun Lionel Messi'ye dair itirafı dikkat çekti.

Jose Mourinho neler dedi?

Aklından çıkmayan an sorusuna cevap veren Mourinho, Chelsea döneminde Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Luis Garcia'nın attığı gol olduğunu söyledi. 61 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olmayan bir golle kaybettik" dedi.

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Lionel Messi itirafı

En sevdiği golle ilgili konuşan Mourinho, Didier Drogba'nın 2007 yılında FA Cup finalinin 120. dakikasında Manchester United'a attığı gol olduğunu söyledi. Mourinho, "Burada olduğum için sanırım sana karşıydı [Rio Ferdinand] Drogba'nın 120. dakikada attığı gol" sözlerini sarf etti.

Çalıştırmak istediği ancak transfer edemediği oyuncu sorulan Mourinho, bu soruya ise Lionel Messi cevabını verdi. Mourinho, "Benim jenerasyonumda küçük adam [Lionel Messi] derdim. Messi saha içerisinde yönetilebilir biri değil belki belki ama bizim jenerasyonumuzun en iyisi olduğunu söylemeliyim" dedi.