Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor galibiyetinin ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe, Trendyo Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde henüz 1. dakikada geriye düştüğü maçta Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Fenerbahçe Jose Mourinho, Konyaspor galibiyetinin ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Jose Mourinho' ne söyledi?

İyi bir mücadele olduğunun altını çizen Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Maç dediğin işte böyle olur! Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu."

Galatasaray'a gönderme yaptı: 'Bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor!'

Jose Mourinho, sözlerinini şöyle tamamladı: "Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor. Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz.