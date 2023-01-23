Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hocası, maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, özellikle son dakikalarda büyük bir heyecanın yaşandığı mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hocası Jorge Jesus, zorlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, atılan golün dakikasının önemli olmadığını savunurken bu tip konuları önemsemediğini gösterdi.

Jesus ayrıca, Ümraniyespor hakkında Türkiye Kupası'nda oynadıkları Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamayla ilgili yanlış anlaşıldığını söyledi ve özür diledi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçı sonrasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. İlk yarıda çok iyi oynadık. Sahada iyi olan taraf bizdik ve maçı kazanmayı bildik. Fenerbahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. Bugün de bu şekilde kazandık.

"Golün dakikası olmaz. Gol, goldür. Son dakikada attığımız goller takımın son düdüğe kadar inandığının, savaştığının göstergesi. Maçın başında da sonunda da atsanız gol, goldür."



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"Özür dilerim"

"Stadyum hakkındaki sözlerimin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniyespor maçında daha büyük stadyumda oynamışlardı. Bizim de böyle bir şansımız olabileceğini düşünmüştüm. Burası güzel bir stadyum. Özür dilerim."



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"Gustavo'yu tercih etmedim"

"Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'yu tercih etmedim. Onun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken 3. stopere gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağın göreceğiz."