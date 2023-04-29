Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 15 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Fenerbahçe, Sivas deplasmanını kaydettiği 3 golle geçerken Jorge Jesus da 2007/08 sezonundan bu yana bir ilki başardı.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

Zirveye bir adım daha yaklaştı

Jorge Jesus rekor kaydetti

NE OLDU? Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup ederken lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise 15 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

JESUS NE BAŞARDI? Opta'nın verilerine göre, Jorge Jesus, Zico'dan (2007/08) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında üst üste beş deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, 2017/18'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda Sivasspor ile oynadığı iki maçı da kazandı. Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 3+ gol atan sarı-lacivertliler, daha yüksek bir sayıya en son 2010/11'de ulaştı (14).