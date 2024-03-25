Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor deplasmanında yaşananları anlattı. Kartal'ın Abdullah Avcı ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla alakalı yorum yaptı.

Haber Global'e konuşan deneyimli teknik adam, gündemde olan ceza konusuna değindi. Oğlu Emre Kartal'ın yaşadıklarını da anlatan Kartal, ayrıca Abdullah Avcı ile alakalı da konuştu.

İsmail Kartal ne söyledi?

Potansiyel cezalar hakkında konuşan İsmail Kartal, "Ceza meza kimsenin verebileceğini düşünmüyorum. Ne yapsın oyuncum kendini müdafaa etmesin mi? Bir iki kişi olsa münferit bir olay deriz. 200-300 kişi sahaya giriyor. Tabii ki kendilerini müdafaa edecek oyuncular" dedi.

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"Oğlumun 6 sayfalık darp raporu var"

Oğlu Emre Kartal'ın başına gelenleri de aktaran Kartal, "Oğlum Emre’yi 5-6 kişi araya aldı. 6 sayfalık darp raporu var oğlumun. Bir gün hastanede kaldı benim oğlum. En fazla darp edilen oğlumdu. Bir baba olarak düştüğümüz durumu düşünebiliyor musunuz? Yıllar önce şampiyonluğa gidiyorum, kurşunlanıyorum ve şampiyonluğumuz gidiyor elimizden. Bu sene aynı şekilde Trabzon’da yaşananlara hayret ediyorum" sözlerini sarf etti.

"Oyuncum şişlense hesabını kim verecek?"

Oyuncularına yapılan saldırı hakkında da konuşan tecrübeli hoca, "Maskeli biri atladı sahaya. Arbede yaşanırken takıma içeri girin dedim. O yaşanan arbedede bir tanesi bizim futbolcuya saldırıyor, elinde de büyük bir şiş çıkıyor. Oyuncum şişlense, futbol hayatı bitse kim hesap verecek? Bu şiş benim oyuncumdan mı düştü? Bir tanesinde korner direğinin sivri tarafıyla futbolcumu kovalıyor. Vursa sakat kalsa kim hesabını verecekti?" dedi.

"Ayılıp bayılabilirdim, provoke etmedim!"

Maçın devam etmesi için çaba sarf ettiğini vurgulayan Kartal, "Maçın başından sonuna kadar vücuduma yabancı madde yedim ama hiç rol yapmadım, maçı provoke etmedim. Kafam yarıldı diyip ayılıp bayılabilirdim, böyle bir adam değilim. Maç oynansın diyerek sahanın içinde kalarak, bütün çabamı gösterdim. Yoksa biz farklı şekillere girsek maçı ertelettirebilirdik" yorumunu yaptı.

"Abdullah Avcı doğruları bilsin"

Abdullah Avcı ile arasında geçen diyaloğu da aktaran Kartal, "İkinci yarı başladı onun öncesinde, Abdullah Avcı merak ediyordur doğruları bilsin. Devre arası koridorda yanıma geldi, 'İsmail hocam bazı oyuncuların ısınırken tribünlere bakmasını tahrik ediyorlar. Uyarırsan sevinirim, ortam gerilmesin’ dedi. Ben de ‘Peki hocam, teşekkür ederim’ dedim. Takımı topladım, sahadaki yedek oyuncuları da çağırdım. FB TV de çekti isterlerse görüntüleri de izletiriz. 'Hiç kimse tribünlerle uğraşmasın, işimizi yapalım, 2-0 öndeyiz maçı kazanıp dönelim. Kimse hakemle tribünlerle uğraşmasın. Biz buraya kazanmaya, futbol oynamaya geldik' dedim" sözlerini sarf etti.