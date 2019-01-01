Fenerbahçe taraftarı, Mehmet Topal'ı ıslıkladı

Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile oynadığı mücadelenin 68. dakikasında oyuna giren Mehmet Topal’a, taraftarlardan protesto geldi.

'in 34. haftasında , konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti.

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Karşılaşmanın 68. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a, Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümünden protesto geldi.

Tecrübeli oyuncu, kendisine destek veren taraftarların da olmasına rağmen, protestolara tepki göstererek oyundan çıkmak istediğini teknik direktör Ersun Yanal'a iletti.

Bu isteği kabul etmeyen Yanal, oyuncusunu alkışlayarak tekrar oyun alanına gönderdi.

Maçın son düdüğünün ardından Fenerbahçe oyuncuları ve teknik heyet, Mehmet Topal'ın yanına giderek destek oldu.