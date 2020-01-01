Tahir Karapınar kimdir?

Fenerbahçe'de 2019-20 sezonunun geri kalanında takımın başında görev alacak olan Tahir Karapınar'ı yakından tanıyalım...

Salgın sebebiyle ara verilen Süper Lig'de 2019-20 sezonu, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

derbisinde alınan mağlubiyetten sonra istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın ardından yeni bir hoca ile anlaşmayan 'de sezonun kalan 8 haftalık bölümünde takımın başında Tahir Karapınar görev alacak.

Tahir Karapınar kimdir?

1967'de dünyaya gelen Tahir Karapınar, ilk olarak Tirespor'da başladığı futbolculuk kariyerinde Muğlaspor, Manisaspor, ve formalarını giydi. Altay'da tam 12 sene oynadı.

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2001-02 sezonunda Süper Lig bileti alan Altay'da hem takım kaptanlığı hem de hocalık yapan Karapınar, 2003 yılında kariyerini noktaladı.

2004'te teknik kariyerine başlayan 53 yaşındaki Karapınar, Altay'da yardımcı antrenörlük yaptı. 2005-06 sezonunda altyapı koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Ocak 2009'da Altay'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Sonrasında Gaziantepspor, Manisaspor ve son olarak 2017-18 sezonunda 'da yardımcı antrenörlük yaptı.