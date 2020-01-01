Fenerbahçe şut ortalamasında devlerle yarışıyor!

Sarı-lacivertli ekip maç başına yakaladığı şut ortalamasıyla Avrupa'nın birçok devini solladı.

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmalarında Medipol 'i 2-0'lık skorla deviren sergilediği baskın futbolla dikkat çekerken, rakip kaleye 8'i isabetli olmak üzere toplam 29 şut atarak bu sezon 5. haftadaki Ankaragücü maçından sonra (30 şut) en çok şut attığı ikinci maçı oynadı.

Sarı-lacivertli ekip, OPTA verilerine göre Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına en çok şut atan takımlar arasında da 17.6'lık ortalamasıyla üst sıralarda yer alıyor.

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En iyi şut ortalamasına sahip ilk 20 takım arasında Süper Lig'den yer alan bir diğer ekip ise 16.6'lık ortalamasıyla Aytemiz oldu.

İşte o liste: