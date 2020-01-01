Süper Lig

Fenerbahçe şut ortalamasında devlerle yarışıyor!

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Sarı-lacivertli ekip maç başına yakaladığı şut ortalamasıyla Avrupa'nın birçok devini solladı.

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmalarında Medipol Başakşehir'i 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe sergilediği baskın futbolla dikkat çekerken, rakip kaleye 8'i isabetli olmak üzere toplam 29 şut atarak bu sezon 5. haftadaki Ankaragücü maçından sonra (30 şut) en çok şut attığı ikinci maçı oynadı. 

Sarı-lacivertli ekip, OPTA verilerine göre Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına en çok şut atan takımlar arasında da 17.6'lık ortalamasıyla üst sıralarda yer alıyor. 

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En iyi şut ortalamasına sahip ilk 20 takım arasında Süper Lig'den yer alan bir diğer ekip ise 16.6'lık ortalamasıyla Aytemiz Alanyaspor oldu.

Editörün Seçtikleri

İşte o liste:

TAKIMLAR ŞUT / MAÇ
Atalanta 20.3
Manchester City 19.9
Napoli 19.1
Bayern Münih 19.0
Fenerbahçe 17.6
Juventus 17.1
Roma 17.1
RB Leipzig 17.0
Chelsea 16.7
Inter 16.6
Alanyaspor 16.6
Eintracht Frankfurt 16.4
Bayer Leverkusen 16.2
Real Madrid 16.2
PSG 15.9
Lazio 15.9
Liverpool 15.6
Milan 15.4
Fiorentina 15.3
Villarreal 15.0

 

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