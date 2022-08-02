Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

UEFA AvrupaLigi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Turu kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Çekya'nın Slovacko takımı olacak.

Fenerbahçe-Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı karşılaşmanın maç kadrosu da açıklanırken, çok sayıda önemli isim sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Deigo Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya

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