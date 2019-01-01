Fenerbahçe, Sinan Gümüş için pusuda

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ü sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe gözünü Galatasaray'ın yıldızlarına dikti.

Devre arasında Galatasaray'dan Serdar Aziz'i transfer eden Fenerbahçe, bu kez ezeli rakibinin kanat oyuncusunun peşinde.

Güneş'te yer alan habere göre Fenerbahçe, sarı kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Sinan Gümüş için nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray'dan henüz sözleşme uzatma teklifi almayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den iyi bir teklif gelmesi halinde transferine sıcak bakacağı belirtiliyor.

Bu sezon sarı kırmızılılar 23 resmi maça çıkan Sinan Gümüş, 4 gol attı, 3 asist yaptı.