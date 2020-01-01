Fenerbahçe sezonu Tahir Karapınar'la tamamlayacak

Sarı lacivertli ekip, 2019-20 sezonunun geri kalanı için teknik direktörlük görevine Tahir Karapınar'ın getirildiğini açıkladı.

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük arayışlarını sürdüren 'de sezonu tamamlayacak isim belli oldu.

Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2019-20 sezonunun geri kalanında takımın başında Tahir Karapınar'ın görev alacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.



Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.



Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkaca k, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.



Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz."

Tahir Karapınar kimdir?

1967'de dünyaya gelen Tahir Karapınar, ilk olarak Tirespor'da başladığı futbolculuk kariyerinde Muğlaspor, Manisaspor, ve formalarını giydi. Altay'da tam 12 sene oynadı.

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2001-02 sezonunda Süper Lig bileti alan Altay'da hem takım kaptanlığı hem de hocalık yapan Karapınar, 2003 yılında kariyerini noktaladı.

2004'te teknik kariyerine başlayan 53 yaşındaki Karapınar, Altay'da yardımcı antrenörlük yaptı. 2005-06 sezonunda altyapı koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Ocak 2009'da Altay'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Sonrasında Gaziantepspor, Manisaspor ve son olarak 2017-18 sezonunda 'da yardımcı antrenörlük yaptı.