Fenerbahçe sezon önü değerlendirmesi (2020-2021)

Tarihinde yedi yıldan daha fazla şampiyonluğa uzak kalmayan Fenerbahçe, bu sezon yedi yıllık hasreti bitirmek istiyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz iki sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla bitiren , bu sezon kurduğu iddialı kadroyla taraftarlarına kendisini affettirme amacında.

Phillip Cocu ve Ersun Yanal ile yaşadığı kötü deneyimlerin ardından Erol Bulut'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler, futbol direktörlüğü koltuğuna da henüz resmen olmasa da Emre Belözoğlu'nu getirdi.

Bu yeni yapılanma neticesinde camianın tüm beklentisi ise yedi yıllık şampiyonluk hasretinin son bulması.

KADRO

Fenerbahçe bu sezon kadrosunu neredeyse tamamen değiştirdi.

Toplam 11 transferin yapıldığı sarı-lacivertlilerde, başka yeni isimlerle de anlaşılması bekleniyor.

Bek sorununu iki eski oyuncusu Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra, 'da gösterdiği performansla dikkat çeken Filip Novak'ı alarak çözen Fenerbahçe, orta sahasında yaşadığı yaratıcılık sorununu da Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa ile gidermeye çalışacak.

Ayrıca kanatlarının yeterince skorer olmamasının sıkıntısını geçtiğimiz iki sezonda oldukça yaşayan Fenerbahçe'de bu sorunu da Mame Thiam, Enner ve Sinan Gümüş gibi isimlerin çözmesi beklenecek.

En büyük belirsizlik ise santrfor pozisyonunda. Vedat Muriqi'in büyük ihtimalle 'ya gideceği düşünülürse, yerine net bir transferin gerektiği açık.

GELENLER GİDENLER Mauricio Lemos Mauricio Isla İsmail Yüksek Hasan Ali Kaldırım Sinan Gümüş Alper Potuk Mame Thiam Mehmet Ekici Barış Sungur Erten Ersu Jose Sosa Tolgay Arslan Filip Novak Emre Belözoğlu Gökhan Gönül Simon Falette Enner Valencia Mevlüt Erdinç Caner Erkin Abdulcebrail Akbulut Mert Hakan Yandaş Batuhan Yılmaz (kiralık)

TEKNİK DİREKTÖR

Gerek , gerekse 'un başında gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut, çehresi büyük oranda değişen Fenerbahçe'yi hedeflerine taşımaya çalışacak.

Çalıştırdığı takımları kısa sürede bir antrenör takımına çevirmeyi başaran Bulut, aynı başarayı bir büyük takımın başında da gösterebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

YENİDEN İDDİALI

Son iki sezonunda tarihinin en başarısız sonuçlarını alan ve ilk 5'in dışında kalan Fenerbahçe, yeni sezonda yeni bir teknik direktör, yeni bir futbol direktörü ve yeni oyuncularla yola çıkıyor.

Büyük çoğunluğu Süper Lig'de iyi performans veren oyunculardan oluşan transferlerinin içinde Enner Valencia ve Mauricio Lemos gibi yurt dışından da oyuncular bulunan sarı-lacivertlilerin önündeki en büyük zorluk, çok fazla transfer yapmanın getirebileceği handikaplar olabilir.

Buna karşın Fenerbahçe çok uzun süre sonra yeniden iddialı bir takım kurmayı başardı. Erol Bulut, muhtemelen ilk başta takım savunması konusunda gelişimler kat etmek isteyecektir. Ligin ilk haftalarında sarı-lacivertliler iyi sonuçlar alabilirse, mevcut kadro devamını getirebilir gibi duruyor.