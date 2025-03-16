Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta perşembe gecesi İskoçya Premier Lig kulübü Rangers'a penaltılarda yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, yüzünü yeniden lige dönüyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Samsunspor'a karşı çok kritik bir maça çıkacak. Galatasaray'ın cuma akşamı evinde Antalyaspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla puan farkını yediye çıkarmasının ardından Fenerbahçe, bu akşam mutlak 3 puan hedefliyor. Haberin devamı aşağıda Peki Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Fenerbahçe-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde bu akşam Samsunspor'u konuk edecek. Gelecek maç Süper Lig FB SAM Maç önizlemesi Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Samsunspor 16 Mart Pazar 20.30 beIN SPORTS 1 FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE