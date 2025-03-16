UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta perşembe gecesi İskoçya Premier Lig kulübü Rangers'a penaltılarda yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, yüzünü yeniden lige dönüyor.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Samsunspor'a karşı çok kritik bir maça çıkacak.
Galatasaray'ın cuma akşamı evinde Antalyaspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla puan farkını yediye çıkarmasının ardından Fenerbahçe, bu akşam mutlak 3 puan hedefliyor.
Peki Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Fenerbahçe-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde bu akşam Samsunspor'u konuk edecek.
Gelecek maç
Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Fenerbahçe-Samsunspor
16 Mart Pazar
20.30
beIN SPORTS 1