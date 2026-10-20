Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

Fenerbahçe, salı günü kendi sahasında Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Böylece geçen hafta Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık yenilginin rövanşı alınamadı ve gelecek hafta pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde moral bulunamadı.

Ev sahibi ekip, sahasında maça rüya gibi başladı. Oğuz Aydın topu güzel bir vuruşla sol üst köşeye gönderirken Mason Greenwood, Nélson Semedo'nun hazırladığı pozisyonda yakın mesafeden sert bir şutla ağları buldu. Ancak Fenerbahçe bir de aksilik yaşadı: Nathan Aké, henüz 20 dakika dolmadan dizinden sakatlanarak oyundan çıktı.

Slavia Prag kötü başlangıcını kısa sürede geride bıraktı ve Lukas Provod'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. Gol, Mattéo Guendouzi'nin kendi ceza sahasında topu acemice kaptırmasının ardından geldi. Guendouzi, Aydın ve Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin üçüncü golüne yaklaştı ancak İstanbul'daki ilk yarıda başka gol olmadı.

Konuk ekip, ikinci yarıda beraberlik golünü aramaya başladı. Bir saatlik oyun geride kaldığında Wiktor Nowak'ın Türk savunması tarafından son anda durdurulması Slavia Prag'da hayal kırıklığı yarattı. Kısa süre sonra hücum hattında Muriqi'nin yerini Romelu Lukaku aldı. İkinci yarıda daha iyi oynayan tarafın Slavia Prag olduğu açıktı.

Slavia Prag son bölümde pes etmeyip baskısını artırsa da Fenerbahçe taraftarları içten içe galibiyete giderek daha fazla inanmaya başladı. Sol bek Archie Brown, sol kanatta oldukça hareketliydi ancak ev sahibi ekibin çok istediği 3-1'lik gol gelmedi.

Slavia Prag son ana kadar hücum etmeyi sürdürürken Fenerbahçe daha çok kontra ataklara bel bağladı. Pavel Kacor'un sağ kanattan gelen ölçülü ortanın ardından Ederson'u yakın mesafeden mağlup etmesiyle Türk ekibinin korktuğu başına geldi. Böylece Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.