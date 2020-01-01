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Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular

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Süper Lig'de 21 takımın sakat cezalı ve sarı kart sınırında tüm futbolcular bu listede! İşte sakat-cezalı futbolcular ve ceza sınırında bulunanlar...

Süper Lig'in 14. Haftası (22 Aralık - 24 Aralık)

AYTEMİZ ALANYASPOR

CEZALI
 

 
SARI KART SINIRINDA

Davidson

Tasos Bakasetas
SAKAT & KADRO DIŞI

Ufuk Ceylan

Ahmet Gülay

Ceyhun Gülselam
 

Tendon Yırtığı 

Sakat

Sakat

 

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Eren Albayrak

Veysel Sarı
SAKAT & KADRO DIŞI

Bahadır Öztürk

Ufuk Akyol

Hakan Özmert

Jean-Armel Drole

Serdar Gürler

Uyluk gerilmesi

Ayak bileği kırığı

Diz bağlarında gerilme

Kaval kemiği kırığı

Çapraz bağ yırtığı

 

MKE ANKARAGÜCÜ

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Michal Pazdan

Stelios Kitsiou

 
SAKAT & KADRO DIŞI

 

Michal Pazdan

Alper Potuk

Ante Kulusiç

Ayak parmağı kırığı

Kadro dışı

Kadro dışı

 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Martin Skrtel
SAKAT & KADRO DIŞI

Junior Caiçara

Martin Skrtel

Danijel Aleksic

Aşil tendonu yırtığı

Sakat

Sakat

BB ERZURUMSPOR

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

Kaan Kanak

Hasan Hatipoğlu
SAKAT & KADRO DIŞI

-

-

 

BEŞİKTAŞ

CEZALI
 

 
SARI KART SINIRINDA

Bernard Mensah

Domagoj Vida
SAKAT & KADRO DIŞI

Utku Yuvakuran

Gökhan Töre

Adem Ljajic

Douglas

Tyler Boyd

Jermain Lens

 

 

Kas gerilmesi

Kadro dışı

Kadro dışı

Kadro dışı

 

YUKATEL DENİZLİSPOR

CEZALI

Radoslaw Murawski

1 Maç (Erzurumspor)
SARI KART SINIRINDA

Mustafa Yumlu

Radoslaw Murawski
SAKAT & KADRO DIŞI

Neven Subotiç

Sakıb Aytaç

Özgür Çek

Mathieu Dossevi

 Costel Pantilimon

Oğuz Yılmaz

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Kadro Dışı

 

FATİH KARAGÜMRÜK

CEZALI

Eric Sabo

Enzo Roco

Artur Sobiech

3 maç (Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor)

1 maç (Göztepe)

1maç (Göztepe)
SARI KART SINIRINDA

Lucas Biglia

Alassane Ndao

Koray Altınay

Emiliano Viviano
SAKAT & KADRO DIŞI

Cristobal Jorquera

Ervin Zukanovic

Diz ameliyatı

Sakat

 

FENERBAHÇE

CEZALI

Dimitrios Pelkas

1 Maç (Başakşehir)
SARI KART SINIRINDA

Ozan Tufan
SAKAT & KADRO DIŞI

Diego Perotti

Mbwana Samatta

Mauricio Lemos

Tolga Ciğerci

Enner Valencia

Ozan Tufan

Diz sakatlığı

Diz sakatlığı

Ayak bileği sakatlığı

Üst adale yırtığı

Sakat

Karantina

 

GALATASARAY

CEZALI
Marcao

1 Maç (Göztepe)
SARI KART SINIRINDA

Christian Luyindama

Younes Belhanda

Taylan Antalyalı

Marcao

Arda Turan
SAKAT & KADRO DIŞI

Fernando Muslera

Radamel Falcao

Kerem Aktürkoğlu

Emre Taşdemir

Fatih Öztürk

Ryan Babel

Kaval kemiği kırığı

Uyluk sakatlığı

Sakat

Kovid-19

Kovid-19

Kovid-19

 

GAZİANTEP FK

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Alexandru Maxim
SAKAT & KADRO DIŞI

Junior Morais

Sakat

 

GENÇLERBİRLİĞİ

CEZALI

Robert Piris da Motta

Gökhan Altıparmak

1 Maç (Sivasspor)

1 Maç (Sivasspor)
SARI KART SINIRINDA

Giovanni Sio

Piris da Motta

Murat Yıldırım
SAKAT & KADRO DIŞI

Salih Dursun

Diego Angelo

NOT:

Çapraz bağ yırtığı

Sakat

Gençlerbirliği'nde 6 futbolcu Kovid-19 nedeniyle karantinada.

 

GÖZTEPE

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

Alpaslan Öztürk
SAKAT & KADRO DIŞI

Batuhan Kırdaroğlu

Alpaslan Öztürk

NOT:

Sakat

Sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması

Göztepe'de 3 oyuncunun durumu Kovid-19 nedeniyle şüpheli.

 

ATAKAŞ HATAYSPOR

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

-
SAKAT & KADRO DIŞI

 

 

 

KASIMPAŞA

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

Oussama Haddadi

Tarkan Serbest
SAKAT & KADRO DIŞI

Gerard Gohou

Julian Jeanvier

Gilbert Koomson

Kadro dışı

Çapraz bağ sakatlığı

Sakat

 

HES KABLO KAYSERİSPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Dimitrios Kolovetsios
SAKAT & KADRO DIŞI

Ömer Uzun

Silviu Lung

Yasir Subaşı

Gustavo Campanharo

Wilfried Kanga

İsmail Çipe

Hasan Hüseyin Acar

Menisküs yırtığı

Uyluk gerilmesi

Köprücük kemiği kırığı

Apandisit ameliyatı

Lif yırtılması

Kovid-19

Kadro dışı

 

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

CEZALI

Marko Jevtovic

1 Maç (Sivasspor)
SARI KART SINIRINDA

Adil Demirbağ
SAKAT & KADRO DIŞI

Volkan Fındıklı

Marin Anicic

Samuel Edouok

Artem Kravets

Musa Çağıran

Sokol Cikalleshi

Erdon Daci

Çapraz bağ yırtığı

Sakat

Sakat

Sakat

Menisküs yırtığı

Sakat

Sakat

 

ÇAYKUR RİZESPOR

CEZALI
 

 
SARI KART SINIRINDA

Yasin Pehlivan

Godfred Donsah
SAKAT & KADRO DIŞI

Loic Remy

Abdullah Durak

Fernando Boldrin

Fabricio Baiano

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

 

TRABZONSPOR

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

-
SAKAT & KADRO DIŞI

Anders Trondsen

Caleb Ekuban

Abdülkadir Ömür

Stiven Plaza

Bilal Başaçıkoğlu

Fousseni Diabaté

Ön çapraz bağ sakatlığı

Sakat

Kovid-19

Kadro dışı

Kadro dışı

Kadro dışı

DEMİR GRUP SİVASSPOR

CEZALI
-

-
SARI KART SINIRINDA

-
SAKAT & KADRO DIŞI

Marcelo Goiano

Sergiy Rybalka

NOT:

Sakat

İdman eksiği

Sivasspor'da altı futbolcunun Kovid-19 testi pozitif.

 

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

CEZALI
 

 
SARI KART SINIRINDA

Adem Büyük

Benjamin Tetteh
SAKAT & KADRO DIŞI

Jody Lukoki

Benjamin Tetteh

Christian Cueva

Sakat

Aileve nedenler

Kadro dışı

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