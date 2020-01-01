Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
Süper Lig'in 14. Haftası (22 Aralık - 24 Aralık)
- Alanyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fraport TAV Antalyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- MKE Ankaragücü'nde sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Medipol Başakşehir'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- BB Erzurumspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Beşiktaş'ta sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Yukatel Denizlispor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fatih Karagümrük'te sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fenerbahçe'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Galatasaray'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Gaziantep FK'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Gençlerbirliği'nde sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Göztepe'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Atakaş Hatayspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Kasımpaşa'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Hes Kablo Kayserispor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- İttifak Holding Konyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Çaykur Rizespor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Demir Grup Sivasspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Trabzonspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- BTC Türk Yeni Malatyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
AYTEMİZ ALANYASPOR
|CEZALI
|
|SARI KART SINIRINDA
|
Davidson
Tasos Bakasetas
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Ufuk Ceylan
Ahmet Gülay
|
Tendon Yırtığı
Sakat
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Eren Albayrak
Veysel Sarı
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Bahadır Öztürk
Hakan Özmert
Jean-Armel Drole
Serdar Gürler
|
Uyluk gerilmesi
Ayak bileği kırığı
Diz bağlarında gerilme
Kaval kemiği kırığı
Çapraz bağ yırtığı
MKE ANKARAGÜCÜ
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Michal Pazdan
Stelios Kitsiou
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Michal Pazdan
Alper Potuk
Ante Kulusiç
|
Ayak parmağı kırığı
Kadro dışı
Kadro dışı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Martin Skrtel
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Junior Caiçara
Martin Skrtel
Danijel Aleksic
|
Aşil tendonu yırtığı
Sakat
Sakat
BB ERZURUMSPOR
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Kaan Kanak
Hasan Hatipoğlu
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
-
|
-
BEŞİKTAŞ
|CEZALI
|
|SARI KART SINIRINDA
|
Bernard Mensah
Domagoj Vida
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Utku Yuvakuran
Gökhan Töre
Adem Ljajic
Douglas
Tyler Boyd
Jermain Lens
|
Kas gerilmesi
Kadro dışı
Kadro dışı
Kadro dışı
YUKATEL DENİZLİSPOR
|CEZALI
|
Radoslaw Murawski
|
1 Maç (Erzurumspor)
|SARI KART SINIRINDA
|
Mustafa Yumlu
Radoslaw Murawski
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Neven Subotiç
Sakıb Aytaç
Özgür Çek
Mathieu Dossevi
Costel Pantilimon
Oğuz Yılmaz
|
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Kadro Dışı
FATİH KARAGÜMRÜK
|CEZALI
|
Eric Sabo
Enzo Roco
Artur Sobiech
|
3 maç (Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor)
1 maç (Göztepe)
1maç (Göztepe)
|SARI KART SINIRINDA
|
Lucas Biglia
Alassane Ndao
Koray Altınay
Emiliano Viviano
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Cristobal Jorquera
Ervin Zukanovic
|
Diz ameliyatı
Sakat
FENERBAHÇE
|CEZALI
|
Dimitrios Pelkas
|
1 Maç (Başakşehir)
|SARI KART SINIRINDA
|
Ozan Tufan
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Diego Perotti
Mbwana Samatta
Mauricio Lemos
Tolga Ciğerci
Enner Valencia
Ozan Tufan
|
Diz sakatlığı
Diz sakatlığı
Ayak bileği sakatlığı
Üst adale yırtığı
Sakat
Karantina
GALATASARAY
|CEZALI
|Marcao
|
1 Maç (Göztepe)
|SARI KART SINIRINDA
|
Christian Luyindama
Younes Belhanda
Taylan Antalyalı
Marcao
Arda Turan
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Fernando Muslera
Radamel Falcao
Kerem Aktürkoğlu
Emre Taşdemir
Fatih Öztürk
Ryan Babel
|
Kaval kemiği kırığı
Uyluk sakatlığı
Sakat
Kovid-19
Kovid-19
Kovid-19
GAZİANTEP FK
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Alexandru Maxim
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Junior Morais
|
Sakat
GENÇLERBİRLİĞİ
|CEZALI
|
Robert Piris da Motta
Gökhan Altıparmak
|
1 Maç (Sivasspor)
1 Maç (Sivasspor)
|SARI KART SINIRINDA
|
Giovanni Sio
Piris da Motta
Murat Yıldırım
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Salih Dursun
Diego Angelo
NOT:
|
Çapraz bağ yırtığı
Sakat
Gençlerbirliği'nde 6 futbolcu Kovid-19 nedeniyle karantinada.
GÖZTEPE
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
Alpaslan Öztürk
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Batuhan Kırdaroğlu
Alpaslan Öztürk
NOT:
|
Sakat
Sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması
Göztepe'de 3 oyuncunun durumu Kovid-19 nedeniyle şüpheli.
ATAKAŞ HATAYSPOR
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
-
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
|
KASIMPAŞA
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Oussama Haddadi
Tarkan Serbest
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Gerard Gohou
Julian Jeanvier
Gilbert Koomson
|
Kadro dışı
Çapraz bağ sakatlığı
Sakat
HES KABLO KAYSERİSPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Dimitrios Kolovetsios
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Ömer Uzun
Silviu Lung
Yasir Subaşı
Gustavo Campanharo
Wilfried Kanga
İsmail Çipe
Hasan Hüseyin Acar
|
Menisküs yırtığı
Uyluk gerilmesi
Köprücük kemiği kırığı
Apandisit ameliyatı
Lif yırtılması
Kovid-19
Kadro dışı
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|CEZALI
|
Marko Jevtovic
|
1 Maç (Sivasspor)
|SARI KART SINIRINDA
|
Adil Demirbağ
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Volkan Fındıklı
Marin Anicic
Samuel Edouok
Artem Kravets
Musa Çağıran
Sokol Cikalleshi
Erdon Daci
|
Çapraz bağ yırtığı
Sakat
Sakat
Sakat
Menisküs yırtığı
Sakat
Sakat
ÇAYKUR RİZESPOR
|CEZALI
|
|SARI KART SINIRINDA
|
Yasin Pehlivan
Godfred Donsah
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Loic Remy
Abdullah Durak
Fernando Boldrin
Fabricio Baiano
|
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
TRABZONSPOR
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
-
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Anders Trondsen
Caleb Ekuban
Abdülkadir Ömür
Stiven Plaza
Bilal Başaçıkoğlu
Fousseni Diabaté
|
Ön çapraz bağ sakatlığı
Sakat
Kovid-19
Kadro dışı
Kadro dışı
Kadro dışı
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
-
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Marcelo Goiano
Sergiy Rybalka
NOT:
|
Sakat
İdman eksiği
Sivasspor'da altı futbolcunun Kovid-19 testi pozitif.
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|CEZALI
|
|SARI KART SINIRINDA
|
Adem Büyük
Benjamin Tetteh
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Jody Lukoki
Benjamin Tetteh
Christian Cueva
|
Sakat
Aileve nedenler
Kadro dışı