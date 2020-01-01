Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular

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Süper Lig'de 21 takımın sakat cezalı ve sarı kart sınırında tüm futbolcular bu listede! İşte sakat-cezalı futbolcular ve ceza sınırında bulunanlar...