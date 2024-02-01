Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İsmail Kartal'ın özel isteği olarak takıma katılan Kent'in İtalya'ya transferi son anda iptal oldu.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Ryan Kent, bu sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın gözüne giremedi.

Kartal, Fenerbahçe'nin hocası olduğunda ilk istediği oyuncu Kent olmasına rağmen İngiliz futbolcudan istediği verimi alamadı.

İtalya'ya transferi gündemde olan Kent'in Lazio kulüp binasında olmasına rağmen transferi iptal oldu.

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Ne söylendi?

Sky Italia'ının haberine göre; Fenerbahçe ve Lazio, Ryan Kent transferi konusunda her konuda anlaşma sağlarken İngiliz oyuncu, son anda transferden vazgeçti.

Kent, Lazio'nun kulüp binasına gitti, anlaşma için son detaylar vardı ancak bu transferde son anda pürüz çıktı. Fenerbahçe ile Lazio anlaşmasına rağmen Kent, bu transferden vazgeçti.

Kent'in performansı

Ryan Kent, bu sezon Fenerbahçe formasını 7 Süper Lig maçında giyerken gol veya asist katkısı üretemedi. İngiliz oyuncu, toplamda 15 kez sahaya çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.