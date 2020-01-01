Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti

Fenerbahçe, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 5,5 sezonda forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise 'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.

Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Milli Takımı'nda da forma giydi.

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