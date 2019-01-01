Fenerbahçe Riza Durmisi'yi kiralıyor

Kolarov’un transferinde Roma engeline katılan Fenerbahçe, Lazio’dan Riza Durmisi’yi kiralık olarak kadrosuna katabilir.

Uzun süredir Aleksander Kolarov’un transferi için görüşmeler yapan ancak ’nın futbolcuyu bırakmak istememesi nedeniyle transferi sonuçlandıramayan rotasını ’ya çevirdi.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Sarı Lacivertliler, 25 yaşındaki Danimarkalı sol bek ile el sıkıştı.

Fenerbahçe, bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken, Lazio ise bu opsiyonun zorunlu olmasını talep ediyor.

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Görüşmelerin olumlu olarak devam ettiği ve transferin gerçekleşmeye yakın olduğu konuşuluyor.

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Durmisi geçtiğimiz yaz 7 milyon 500 bin euro’luk bonservis bedeliyle Betis’ten Lazio’ya transfer olmuştu.

19 resmi maça çıkan Arnavutluk asıllı Danimarkalı sol bek skora katkı yapamamıştı.