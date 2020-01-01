Jailson resmen Dalian FC'de! Bonservis bedeli...
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Çin ekiplerinden Dalian FC'ye transfer oldu.
Jailson'un transferi için Çin ekibi, Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 euro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. " denildi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018 yazında Gremio'dan transfer edilmişti.
Jailson, Fenerbahçe forması altında çıktığı 63 resmi maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.