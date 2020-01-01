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Jailson resmen Dalian FC'de! Bonservis bedeli...

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Jailson Fenerbahce
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Sarı-lacivertli kulüp, Jailson'un satışı için Çin ekiplerinden Dalian FC'ye transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Çin ekiplerinden Dalian FC'ye transfer oldu.

Jailson'un transferi için Çin ekibi, Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

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Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 euro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. " denildi. 

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    25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018 yazında Gremio'dan transfer edilmişti.

    Jailson, Fenerbahçe forması altında çıktığı 63 resmi maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. 

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