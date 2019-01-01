Fenerbahçe resmen açıkladı! Adil Rami İstanbul'da

Sarı lacivertliler, Fransız savunma oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere 'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Geride kalan sezonu 1. Ligi ( ) takımlarından Olympique 'da tamamlayan Rami, çıktığı 21 resmi maçta 1 gol atıp bir de asist yaptı.

Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca , , ve formalarını terletti.