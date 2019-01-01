Fenerbahçe resmen açıkladı! Adil Rami İstanbul'da
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Gettyimages
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, çıktığı 21 resmi maçta 1 gol atıp bir de asist yaptı.
Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.