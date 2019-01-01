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Fenerbahçe, Raphael Veiga transferinde sona yaklaştı

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Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação
Fenerbahçe, Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Raphael Veiga ile anlaşma sağladı.

Chelsea'den Victor Moses'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmeye çok yaklaştı.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın orta saha oyuncusu istemesi üzerine Palmeiras forması giyen Raphael Veiga ile anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler, sözleşmesi 2021 yılında sona eren 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Brezilya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

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Geride bıraktığımız 3 sezonda 71 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 13 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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