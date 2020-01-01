Fenerbahçe, Perotti transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe'nin Roma forması giyen 31 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti ile el sıkıştığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre Sarı Lacivertliler, Diego Perotti'nin transferinde sona yaklaştı.

'nin oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı, 'dan da sezon sonunda transfere kolaylık sağlanması yönünde söz aldığı iddia edildi. Perotti'yi gelecek sezon planlamasında düşünmeyen İtalyan ekibinin transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

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Habere göre Roma bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcuyla ilgili kararını ligin bitiminde değiştirmezse futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek.

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Roma'dan yılda 3 milyon euro garanti ücret kazanan Perotti, daha uygun şartlarda Sarı Lacivertliler'e 2+1 yıllığına imzayı atacak.

2016'da 'dan 9 milyon Euro'ya alınan hücum oyuncusu, Roma'da toplam 133 maça çıkarken 30 kez de ağları buldu.