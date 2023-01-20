Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sol bek bölgesinde eksik olduğunu belirterek transfer istediğini söyledi.

Fenerbahçe kupada çeyrek finale yükseldi

Rizespor'u elediler

Jorge Jesus maçtan sonra transfer açıklaması yaptı

NE OLDU? Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor'u mağlup ettiği maçın ardından konuşan Jorge Jesus transfer istediği bölgeyi açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus şunları söyledi: "Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil. Bir oyuncu daha katmak istesem, kulübün kaynaklarını kullanıp oraya transfer etmek isterim"

MAÇTA NE OLDU? Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Son anlara kadar eşitlikle girilen maçta Fenerbahçe, 89. dakikada Enner Valencia ile bulduğu golle 2-1 kazandı ve çeyrek finale çıktı.