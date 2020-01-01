Fenerbahçe

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a getirdi

Goal Türkiye
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Papiss Cisse Alanyaspor 07042020
AA
Bonservisi elinde olan Senegalli forvet Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve bu kulüpten ayrılan Papiss Cisse’yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı Lacivertliler için İstanbul’a gelen Senegalli golcü, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut ile yeniden çalışmayı çok isterim ancak henüz bir anlaşma yok” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 22 gol atarak krallık yarışını Alexander Sörloth’un ardından ikinci olarak tamamlamıştı.

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    Fenerbahçe, Cisse ile her konuda anlaşması halinde bu futbolcu ile yarın bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayacak.

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