Fenerbahçe Ozan Tufan'la sözleşme yeniledi
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Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan, yeni kontrata imzasını attı.
Sarı-lacivertli kulüp, başarılı orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.