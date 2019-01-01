Süper Lig

Fenerbahçe Ozan Tufan'la sözleşme yeniledi

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Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıllığına uzattı.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan, yeni kontrata imzasını attı.

Sarı-lacivertli kulüp, başarılı orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.   2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi. 

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