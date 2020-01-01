Fenerbahçe, Oussama Haddadi'yi gündemine aldı
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Fenerbahçe'nin bonservisi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq'ta olan ve Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Millyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Haddadi'nin transferi için Al-Ettifaq Kulübü ile temasa geçerek resmi teklifini sundu.
Kasımpaşa'nın Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.