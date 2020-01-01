Transfer

Fenerbahçe, Oussama Haddadi'yi gündemine aldı

Son güncelleme
Yorum()
Oussama Haddadi Kasimpasa
Depophotos
Sol bek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Tunuslu oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin bonservisi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq'ta olan ve Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Millyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Haddadi'nin transferi için Al-Ettifaq Kulübü ile temasa geçerek resmi teklifini sundu.

Kasımpaşa'nın Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Kapat