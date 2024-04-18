UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Olympiakos'u konuk edecek. Pire'de oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de taraftarı önünde yarı final bileti arayacak. Google'da binlerce kullanıcı Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda ve Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle aramalarını yapıyor. Tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor... Haberin devamı aşağıda Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde bu akşam Yunan Süper Lig kulübü Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Gelecek maçlar Yunanistan 1 OLY PAO Maç önizlemesi Süper Lig SIV FEN Maç önizlemesi Kritik mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler yönetecek. Fenerbahçe - Olmypiakos maçı, TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe - Olympiakos 18 Nisan 2024 22.00 TV 8