Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu mücadelesinde Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi hikayesine Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı maçla başlayacak. Macar hakem Gergo Bogar'ın yöneteceği maçtan sarı-lacivertliler galibiyetle ayrılmak istiyor. Cengiz Ünder yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada yer almazken Fenerbahçe'de başka eksik bulunmayacak. Peki Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? GOAL Türkiye ile bilmeniz gereken her şeye göz atalım. Haberin devamı aşağıda Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele, Ülker Stadı'nda oynanacak. FENERBAHÇE MAÇINI EXXEN'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Avrupa'daki 6 maçını da kazandı. Gelecek maçlar Süper Lig ALA FB Bilgi Süper Lig FCN HVI Bilgi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.