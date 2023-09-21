Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi hikayesine Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı maçla başlayacak.
Macar hakem Gergo Bogar'ın yöneteceği maçtan sarı-lacivertliler galibiyetle ayrılmak istiyor. Cengiz Ünder yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada yer almazken Fenerbahçe'de başka eksik bulunmayacak.
Peki Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? GOAL Türkiye ile bilmeniz gereken her şeye göz atalım.
Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele, Ülker Stadı'nda oynanacak.
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Avrupa'daki 6 maçını da kazandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.