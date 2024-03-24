Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, kısa sürede sergilediği performans ile adeta parmak ısırttı.

Fenerbahçe'de çıktığı 46 maçta 12 gol ve 14 asist üreten Sebastian Szymanski, Avrupa devlerinin iştahını kabarttı.

Yıldız futbolcuya özellikle İtalya'dan Juventus ve çeşitli Premier Lig ekipleri talip olmuştu.

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İşte mutlu sona ulaşan kulüp

Akşam gazetesinin haberine göre ise Sebastian Szymanski transferinde mutlu sona ulaşan kulüp ise Tottenham oldu.

Son dakika gelişmesine göre; Tottenham, 24 yaşındaki oyuncu için gemileri yaktı.

İngiliz kulübünün diğer tüm rakiplerinden daha yüksek bir teklifi Fenerbahçe yöneticilerine sunduğu ifade edildi.

Rekor bonservis geliyor

Gelen son bilgilere göre Tottenham'ın teklifi, Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euro'luk bonservis bedeline bir hayli yakın.

Bu sebeple sarı lacivertlilerin bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Öte yandan Polonyalı futbolcu ise Premier Lig'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Sezonun sona ermesinin ardından Sebastian Szymanski'nin Tottenham'a transferi resmen açıklanacak.