Fenerbahçe'nin yıldızı Saint-Maximin, Galatasaray taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe'nin yıldızı Allan Saint-Maximin'in Galatasaray taraftarına verdiği yanıt olay oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında performansıyla göz doldurdu.

Edin Dzeko'nun 3 puanı getiren golünün asistini yapan Saint-Maximin, oyunun 80.dakikasında yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

Sosyal medyada yine yaptı yapacağını

Gösterdiği performansla otoritelerden tam not alan oyuncu, maç sonrası sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündeme geldi.

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Fenerbahçe'ye transferi açıklandığı dönem kendisi hakkında yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Saint-Maximin yine iş başındaydı.

'Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?'

Bir Galatasaray taraftar sayfasının Jayden Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde bir paylaşımını gözüne kestiren oyuncu, boş durmadı.

Allan Saint-Maximin, Galatasaray taraftarının paylaşımına, "Maçlarımızı izlemen çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?" yanıtını verdi.