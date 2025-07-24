Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran, dünya basınında gündem oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, ilk maçında 11 dakikada iki gol attı ve dünya basınında gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Portekiz'de Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen yeni transfer Jhon Duran, attığı iki golle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Biri dar açıdan sol ayağıyla, diğeri kafayla düzgün iki vuruş yapan genç santrforun performansı, hem kiralık olarak geldiği Suudi Arabistan'da hem de ülkesi Kolombiya'da geniş yankı uyandırdı.

Suudi basınından Arriyadiyah'ta 'Fenerbahçe'nin Al-İttihad'ı 4-0 yenmesinde Duran iki golle etkili oldu' başlıklı haber yayınlandı. Al Nassr'dan kiralık olarak sarı-lacivertlilerde oynadığı vurgulanan oyuuncu hakkında "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ikinci yarıda bir dizi değişiklik yaptı, en dikkat çekeni ise üçüncü ve dördüncü golleri atan Jhon Duran'ı oyuna dahil etmesiydi" denildi.

'Al Ittihad'ı parçaladı'

Suudi Akhbaar24'teki haber 'Jhon Duran, Fenerbahçe'yi Al-İttihad'a karşı oynadığı hazırlık maçında galibiyete taşıdı' başlığıyla yayınlandı. Oyuna sonradan girdiği belirtilen sarı-lacivertlilerin yeni transferinin, iki gol birden kaydederek maçın skorunu 4-0 olarak tayin ettiği belirtildi.

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Tüm Ortadoğu ülkelerindeki gelişmeleri Arapça olarak aktaran Erem News sitesinde ise "Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilgide Al-İttihad'ın savunmasını Duran parçaladı" ifadeleri kullanıldı.

'Golcülüğünü hemen kanıtladı'

Kolombiya basınından Noticias RCN, milli futbolcuyla ilgili gelişmeyi '10 dakikada iki gol' başlığıyla verdi. Haberde şu satırlara yer verildi: "Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı ve sadece 10 dakikada 2 gol atarak takımının Al Ittihad'ı 4-0 yenmesinde önemli rol oynadı. Kolombiyalı forvet sadece 10 dakikada iki gol atarak golcülüğünü hemen kanıtladı ve ikinci yarının yıldızı oldu."

