Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edilen Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde'den, söz konusu haberlere yanıt geldi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler tamamen transfere çevrildi.

Özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan transfer çekişmesi taraftarların da heyecanlanmasına neden oldu.

Oosterwolde bombası!

Transfer dönemine çok hızlı başlayan Galatasaray'ın Fenerbahçe'den Oosterwolde ile ilgilendiği yazılmıştı.

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Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım iddiaları yalanladı.

'Asla' dedi!

Transfer dönemine çok hızlı başlayan GalatasarJayden Oosterwolde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını yalanladı. "Asla" ifadesini kullanan Oosterwolde, geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray maçından bir görüntü paylaşarak kapıları tamamen kapattı.

Batshuayi, Aslan oldu

Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Michy Batshuayi’ye 3 milyon euro imza parası ve yıllık 3 milyon euro garanti maaş teklif eden Galatasaray, Belçikalı santrforun transferini bitirdi.

Paris’te sağlık kontrolünden geçen tecrübeli golcü, 1 Temmuz’da resmî imzayı atacak.